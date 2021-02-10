Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что российские телеканалы надо запретить во всем мире

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10 февраля 2021, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Общественная служба новостей

Дмитрий Гордон, фото: nbnews.com.ua

Дмитрий Гордон сообщил, что во время его зарубежных поездок он заметил: люди, уехавшие когда-то из СССР или России, продолжают смотреть Первый канал, НТВ и «Россия 1» и формировать свое мнение под воздействием пропаганды.

Посмотрят программы российского телевидения и "носят футболки с Путиным на груди". Гордон считает, что это ненормально. Он заявил, что "западные партнеры" должны поспособствовать полному отключению "российских пропагандистских телеканалов". При этом признался, что сам их смотрит, поскольку ему интересно, что нового там говорят. Но у журналиста, по его словам, "крепкие мозги" и его не так просто "сбить с толку".

Ранее Гордон назвал два сценария, при которых Донбасс может вернуться в состав Украины.