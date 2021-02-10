В МИД РФ заявили о возможном закрытии генконсульства США во Владивостоке весной
10 февраля 2021, 08:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель МИД России Андрей Броварец заявил, что генеральное консульство США во Владивостоке может быть закрыто к середине весны 2021 года. По его словам, данное решение было принято в одностороннем порядке Госдепартаментом.
«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит», - высказал он.
Броварец отметил, что решение Вашингтона противоречит объективным тенденциям развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.
Напомним, что в декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу ведомства в Екатеринбурге.
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