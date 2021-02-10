Дипломат Березовский отреагировал на попытку Украины закрыть Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму: «Правда глаза режет»

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10 февраля 2021, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

смартфон, фото: pixels.com

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский прокомментировал обращение посла Украины в США Владимира Ельченко к руководству Twitter о деактивации аккаунта крымского представительства министерства.

«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно», - высказал он.

Березовский отметил, что «успехи Крыма», которыми местные власти делятся с зарубежными пользователями, не прошли мимо украинских партнеров. По его словам, в аккаунте диппредставительства на полуострое публикуют исключительно проверенную и достоверную информацию. Он уточнил, что никаких претензий со стороны Twitter за это время не поступало.

«Бог им судья», - добавил дипломат.

Ранее посольство Украины в США совместно, МИД и генконсульство страны в Сан-Франциско заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».