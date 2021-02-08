Кравчук призвал вышвырнуть Россию из Крыма

Аргументы Недели → Армия 13+

8 февраля 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что силовикам Киева на обстрелы в протестном регионе следует реагировать зеркально.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал он.

По его словам, реакция Украины должна быть жесткой. «Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – заявил политик. В последние дни ситуация на линии фронта в Донбассе обострилась. Об этом заявляют обе стороны конфликта.