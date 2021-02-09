Страны Балтии и Польша подготавливают свои санкции против России из-за ареста Навального
9 февраля 2021, 22:47[ «Аргументы Недели» ]
Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Когда будут введены санкции, глава МИД Литвы не уточнил. «Надеемся, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне», — добавил он.
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