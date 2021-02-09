Сенатор Джабаров прокомментировал запрет вещания в Латвии 16 русскоязычных каналов

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9 февраля 2021, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Нацсовет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию 16 телеканалов РФ с 10 февраля, объясняя это тем, что не может найти их представителей из списка, которые могли бы дать разрешение на ретрансляцию в Латвии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что борьба с российскими СМИ ведется потому, что "там правда. На этих каналах говорят правду о России и о событиях в мире, а им этого знать не хочется", передает его слова RT.

Джабаров изумлен, почему на это не реагирует ЕС: "он замечает соринку в чужом глазу, а в своём бревна не видит". Он выразил надежду, что когда-то политики другого поколения осознают, что с Россией ссориться не нужно, "если нет, то пусть изолируют сами себя".

Вчера стало известно, что Латвия с 15 февраля прекращает трансляцию канала РТР.