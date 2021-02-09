Сенатор Джабаров прокомментировал запрет вещания в Латвии 16 русскоязычных каналов
9 февраля 2021, 16:12[ «Аргументы Недели» ]
Нацсовет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию 16 телеканалов РФ с 10 февраля, объясняя это тем, что не может найти их представителей из списка, которые могли бы дать разрешение на ретрансляцию в Латвии.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что борьба с российскими СМИ ведется потому, что "там правда. На этих каналах говорят правду о России и о событиях в мире, а им этого знать не хочется", передает его слова RT. Джабаров изумлен, почему на это не реагирует ЕС: "он замечает соринку в чужом глазу, а в своём бревна не видит". Он выразил надежду, что когда-то политики другого поколения осознают, что с Россией ссориться не нужно, "если нет, то пусть изолируют сами себя".
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