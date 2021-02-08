В Латвии решили запретить трансляцию канала РТР

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8 февраля 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Латвия с 15 февраля прекращает трансляцию канала РТР. Причина? Защита своего информационного пространства.

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ в июле 2020 года начал процедуру ограничения ретрансляции канала РТР. Почему? В программе «60 минут» от 10 июля присутствовали высказывания, которые можно расценить, как «язык вражды». Речь в программе шла об Украине: данное государство называли «террористическим», а экс-президента Петра Порошенко «террористом». Более того, ведущая Ольга Скабеева предложила России «войти в Украину, чтобы успокоить обе стороны конфликта».

На днях решение о прекращении трансляции РТР было принято. Канал «закрывают» в Латвии на год.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать», - прокомментировал ситуацию председатель правления Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.