В МИД Польши заявили, что страна выступала против визита Борреля в Россию

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9 февраля 2021, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач утром во вторник, 9 февраля, заявил, что власти страны выступали против визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Пшидач отметил, что сегодня президенты стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии) обсудят визит в Россию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Замглавы польского МИД предположил, что большинство из них оценивают данную поездку "очень негативно".

Дипломат также подчеркнул, что Польша с самого начала считала, что визит Борреля и недостаточно хорошо подготовлен, и не должен был состояться вообще.