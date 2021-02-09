В МИД Польши заявили, что страна выступала против визита Борреля в Россию
9 февраля 2021, 12:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач утром во вторник, 9 февраля, заявил, что власти страны выступали против визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.
Пшидач отметил, что сегодня президенты стран Вышеградской группы (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии) обсудят визит в Россию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Замглавы польского МИД предположил, что большинство из них оценивают данную поездку "очень негативно".
Дипломат также подчеркнул, что Польша с самого начала считала, что визит Борреля и недостаточно хорошо подготовлен, и не должен был состояться вообще.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.