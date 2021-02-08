Депутат Панина объяснила, зачем изначально задумывался визит Борреля в Москву

Аргументы Недели → Политика 13+

8 февраля 2021, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала контрастные заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о его визите в Россию.

«На самом деле очевидно, что визит изначально задумывался как повод для нового витка санкционной войны с Россией. С этим было связано и требование организовать встречу с (Алексеем) Навальным, которое само по себе является грубым вмешательством во внутренние дела РФ», - высказала она.

Панина отметила, что утверждения Брюсселя о том, что Боррель вез «оливковую ветвь», которая якобы была «отвергнута Москвой», не соответствует действительности. По ее словам, контрастность в словах дипломата наводит на мысль о том, что в управленческих структурах ЕС остаётся все меньше самостоятельных политиков, а реальным центром принятия решений является «скрытое от посторонних глаз глубинное государство, которое изо дня в день лишь усиливает курс на конфронтацию с Россией». Депутат привела в пример ситуацию с Соединёнными Штатами.