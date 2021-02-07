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Депутат Григорий Явлинский раскритиковал политические взгляды Навального

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Григорий Явлинский раскритиковал политические взгляды Навального
Фото: Алексей Навальный, Russian Archives/globallookpress.com

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский оценил политические взгляды оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий материал депутат опубликовал на своем официальном сайте.

«Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Политическое направление Навального - это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального», - подчеркнул он в своей статье.

Явлинский считает, что Навального и его соратников «не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». По его словам, такие действия со стороны политика могут привести к «нацизму или войне».

БА

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