Депутат Григорий Явлинский раскритиковал политические взгляды Навального
7 февраля 2021, 18:43[ «Аргументы Недели» ]
Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский оценил политические взгляды оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий материал депутат опубликовал на своем официальном сайте.
«Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Политическое направление Навального - это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального», - подчеркнул он в своей статье.
Явлинский считает, что Навального и его соратников «не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». По его словам, такие действия со стороны политика могут привести к «нацизму или войне».
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