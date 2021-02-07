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Захарова объяснила высылку европейских дипломатов из России

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова объяснила высылку европейских дипломатов из России
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку трех европейских дипломатов из-за участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального. По ее словам, это была вынужденная мера.

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, - соответственно, в незаконных акциях», - пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что МИД РФ попросил дипломатов генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве в ближайшее время покинуть Россию. Они объявлены персонами нон грата. 

БА

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