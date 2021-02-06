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Военный аналитик Леонков: НАТО создает новый военный блок, чтобы «напакостить» России в Черном море

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитРоссия

Военный аналитик Леонков: НАТО создает новый военный блок, чтобы «напакостить» России в Черном море
флаг НАТО, фото: pixabay.com

Военный аналитик Алексей Леонков высказал мнение, что создать новый военный союз, в который войдут Украина, Грузия и Молдавия, придумали в НАТО. Впервые о союзе поведал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Преодоление российских зон воспрещения доступа к маневрам в Черном море, в которых уничтожаются все агрессивные цели, оказалось для американцев слишком трудной задачей, уверен Леонков. "Более рационально создать там государство, которое будет подрывать ее изнутри", - отметил он. Украина, Грузия и Молдавия отлично подходят для выполнения подобных задач.

«Сами по себе эти страны, их армии несерьезные по отношению к российской. Но чтобы под боком напакостить и навредить — вполне сойдут», - считает военный аналитик. Также при создании такого союза могут быть урегулированы территориальные споры в регионе посредством применения силы.

Леонков поведал, почему Россия не попыталась «на штыках доехать до Киева» после присоединения Крыма.

НС

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