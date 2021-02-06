В Крыму оценили угрозы Зеленского в адрес ведущих бизнес на полуострове
6 февраля 2021, 18:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает абсурдом обещание украинского лидера Владимира Зеленского бороться со всеми предпринимателями, кто ведет бизнес на полуострове.
Бобков счел такие угрозы признаком агонии украинской власти. Зеленский был либеральным кандидатом, а оказался одиозной фигурой, тем самым повторил судьбу тех лидеров, кто делал попытки заигрывания с националистами и кукловодами.
Лучше будет, отметил политик, если Украина займется социально-экономическим развитием страны, не вмешиваясь в дела России.
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