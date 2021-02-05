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Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина в связи с ее сокращением

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина в связи с ее сокращением
Антон Дроздов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Антона Дроздова от должности заместителя Министра финансов в связи с ее сокращением. Глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

Антон Дроздов несколько лет (с 2008 по 2020) был Председателем Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
В января 2020 года его назначили замминистра финансов.

В январе 2021 года Михаил Мишустин подписал ряд документов о дополнительных параметрах реформы госаппарата, в том числе утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда.

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