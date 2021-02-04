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Новый внешнеполитический курс США позволит более эффективно противодействовать России

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Новый внешнеполитический курс США позволит более эффективно противодействовать России
Джейк Салливан, фото:Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый внешнеполитический курс администрации Джо Байдена позволит более эффективно "противодействовать России".

Америка будет наиболее подготовлена для предотвращения угроз "от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", подчеркнул советник американского лидера. Салливан сообщил, что будут предприняты новые меры против России, чтобы привлечь ее к ответственности за "вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан на территории Европы", кибератаки и многое другое. По его словам, тем самым США займут "более твердую и эффективную позицию в отношении российской агрессии и плохого поведения".

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НС

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