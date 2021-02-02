Соратники Прилепина рассказали, что СР вычёркивает их из списков кандидатов в Госдуму

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2 февраля 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Захар Прилепин, Nikolay Titov, globallookpress.com

После объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» соратники Захара Прилепина раскрыли, что теперь кураторы от эсеров их вычёркивают из списков кандидатов в Госдуму.

Именно они принимают решения о включении кандидатов в общий список на выборах в Госдуму. Соратники Захара Прилепина («За правду») и Геннадия Семигина («Патриоты России») в процессе не участвуют.

Источники URA.RU в челябинской ячейке справедливороссов рассказал, что их лидер и главный политтехнолог партии Валерий Гартунг не учитывает членов «За правду» в объединенном списке кандидатов в Госдуму.

По данным инсайдера, бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин сначала хотел баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому округу от партии Прилепина, но потом спешно вступил в СР. А ему все равно отказали в согласовании его кандидатуры в предварительный список. То же самое сказали и члену федерального политсовета «За правду» Дмитрию Довженко.

В пресс-службе партии «Справедливая Россия» сообщили, что не обладают информацией о том, что в региональных отделениях эсеры ущемляют интересы представителей других партий. В пресс-службе «За правду» рассказали, что специальная рабочая группа по объединению, куда входят представители всех трех партий, участвует в обсуждении кандидатов.

Лидеры партий 28 января подписали межпартийный манифест об объединении.