США пересмотрят политику в отношении КНДР

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1 февраля 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям" для определения самых эффективных способов денуклеаризации полуострова.

По словам Блинкена, новое отношение предполагает возможность введения санкций по согласованию с союзниками Соединенных Штатов. Могут быть предприняты также какие-то дипломатические действия в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер на 8-ом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР продолжит ядерное вооружение и развитие других боевых возможностей северокорейской армии.