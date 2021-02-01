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США пересмотрят политику в отношении КНДР

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

США пересмотрят политику в отношении КНДР
флаг США, фото: pixabay.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям" для определения самых эффективных способов денуклеаризации полуострова.

По словам Блинкена, новое отношение предполагает возможность введения санкций по согласованию с союзниками Соединенных Штатов. Могут быть предприняты также какие-то дипломатические действия в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер на 8-ом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР продолжит ядерное вооружение и развитие других боевых возможностей северокорейской армии.

НС

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