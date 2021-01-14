Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развитие ядерного вооружения

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14 января 2021, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Северокорейский лидер на 8-ом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР продолжит ядерное вооружение и развитие других боевых возможностей северокорейской армии. Об этом пишет новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на корейские СМИ.

«Нам необходимо и дальше укреплять ядерное сдерживание, продолжая при этом наши усилия по созданию самой мощной военной силы», — сказал Ким Чен Ын.

Агентство KCNA также сообщило, что в воскресенье начнется заседание национального парламента, на котором будут официально приняты решения по новому пятилетнему плану экономического развития. VIII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) проходил с 5 января и до минувшего вторника.



Во время заседания Ким Чен Ын получил должность генерального секретаря партии, которую ранее занимали его отец и дед. До сих пор Ким был официально председателем ТПК. Этот пост он занимал с предыдущего съезда в 2016 году. Назначение генсеком призвано укрепить авторитет лидера.

В то же время Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына — которую долгое время считали вторым человеком в стране, не вошла в обновленный состав политбюро Трудовой партии Кореи, где она состояла с 2017 года.



Понижение Ким Ё Чжон в должности стало неожиданностью, ведь еще в августе разведка Южной Кореи утверждала, что Ким Чен Ын, «обладающий абсолютной властью», делегировал младшей сестре часть своих полномочий.





Съезд ТПК проходил в период, который считается одним из самых сложных за девять лет правления Кима. Закрытие границ и практическая приостановка торговли с соседями из-за пандемии COVID-19, а также наводнений и тайфунов, уничтоживших урожай, еще больше усугубили экономический спад, который ранее был вызван международными санкциями.



Ким призвал к усилению государственного контроля над экономикой, увеличению сельскохозяйственного производства и приоритетному развитию химической и металлургической промышленности в пятилетнем плане. По мнению северокорейских экспертов, эти отрасли станут ключом к возрождению промышленности КНДР, страдающей от санкций и ограничений из-за пандемии.