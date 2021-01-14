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Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развитие ядерного вооружения

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развитие ядерного вооружения
Фото: соцсети

Северокорейский лидер на 8-ом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что КНДР продолжит ядерное вооружение и развитие других боевых возможностей северокорейской армии. Об этом пишет новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на корейские СМИ.

«Нам необходимо и дальше укреплять ядерное сдерживание, продолжая при этом наши усилия по созданию самой мощной военной силы», — сказал Ким Чен Ын.

Агентство KCNA также сообщило, что в воскресенье начнется заседание национального парламента, на котором будут официально приняты решения по новому пятилетнему плану экономического развития. VIII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) проходил с 5 января и до минувшего вторника.

Во время заседания Ким Чен Ын получил должность генерального секретаря партии, которую ранее занимали его отец и дед. До сих пор Ким был официально председателем ТПК. Этот пост он занимал с предыдущего съезда в 2016 году. Назначение генсеком призвано укрепить авторитет лидера.

В то же время Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына — которую долгое время считали вторым человеком в стране, не вошла в обновленный состав политбюро Трудовой партии Кореи, где она состояла с 2017 года.

Понижение Ким Ё Чжон в должности стало неожиданностью, ведь еще в августе разведка Южной Кореи утверждала, что Ким Чен Ын, «обладающий абсолютной властью», делегировал младшей сестре часть своих полномочий.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развитие ядерного вооружения

Съезд ТПК проходил в период, который считается одним из самых сложных за девять лет правления Кима. Закрытие границ и практическая приостановка торговли с соседями из-за пандемии COVID-19, а также наводнений и тайфунов, уничтоживших урожай, еще больше усугубили экономический спад, который ранее был вызван международными санкциями.

Ким призвал к усилению государственного контроля над экономикой, увеличению сельскохозяйственного производства и приоритетному развитию химической и металлургической промышленности в пятилетнем плане. По мнению северокорейских экспертов, эти отрасли станут ключом к возрождению промышленности КНДР, страдающей от санкций и ограничений из-за пандемии.

ША

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