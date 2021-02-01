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В Кремле отреагировали на призыв ФБК ввести санкции против российских граждан

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на призыв ФБК ввести санкции против российских граждан
Красная площадь, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян.

«Что касается вот этого фонда и всех этих писем, и призывов … скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция Кремля по использованию антироссийских санкций Западом хорошо известна – Москва считает подобные методы неприемлемыми. По его словам, это «совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет».

Ранее СМИ опубликовали список россиян, против которых ФБК (признан Минюстом РФ иноагентом) просит ввести санкции. 

БА

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