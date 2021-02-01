В Кремле отреагировали на призыв ФБК ввести санкции против российских граждан
1 февраля 2021, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян.
«Что касается вот этого фонда и всех этих писем, и призывов … скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что позиция Кремля по использованию антироссийских санкций Западом хорошо известна – Москва считает подобные методы неприемлемыми. По его словам, это «совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений, никакой перспективы у этого метода нет».
Ранее СМИ опубликовали список россиян, против которых ФБК(признан Минюстом РФ иноагентом) просит ввести санкции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.