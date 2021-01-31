ФБК Навального обратился к Байдену с просьбой ввести санкции против 35 россиян. В списке - олигархи, чиновники и журналисты

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31 января 2021, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

ФБК Алексея Навального обратился к Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. В списке имена олигархов, членов правительства и журналистов федеральных СМИ. Об этом сообщает CNN.

В материале упоминаются бизнесмен Роман Абрамович и министр здравоохранения Михаил Мурашко, полный же список не приводится. При этом его публикует РИА Новости со ссылкой на американские СМИ:

Абрамович Роман

Бастрыкин Александр

Беглов Александр

Бортников Александр

Вайно Антон

Воробьев Андрей

Гаврилов Виктор

Дерипаска Олег

Золотов Виктор

Иванов Дмитрий

Калашников Александр

Картаполов Андрей

Кириенко Сергей

Костин Андрей

Крашенинников Павел

Миллер Алексей

Мишустин Михаил

Морозова Елена

Мурашко Михаил

Памфилова Элла

Патрушев Дмитрий

Песков Дмитрий

Попов Денис

Сечин Игорь

Симоньян Маргарита

Собянин Сергей

Соловьев Владимир

Тимченко Геннадий

Токарев Николай

Усманов Алишер

Чайка Юрий

Шувалов Игорь

Эрнст Константин

Янчук Игорь