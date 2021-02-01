Медведев рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса

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1 февраля 2021, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что привился от новой коронавирусной инфекции. По его словам, он провакцинировался два месяца назад.

«Я провакцинировался уже месяца два назад ... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», – высказал политик.

Медведев отметил, что вакцинация – это индивидуальная история. Он добавил, что необходимо сдать кровь, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе находится организм. Все российские препараты от COVID-19 эффективны и дееспособны, но если выбирать какой-то один, то нужно проконсультироваться с врачом: «Говорю абсолютно прямо и откровенно». Политик уточнил, что перенес прививку без последствий.

«Очень спокойно … Но это тоже индивидуальная история. Знаете, обычно говорят о чем? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень все индивидуально», – рассказал он.

Медведев пояснил, что информацию о том, как человек будет болеть, содержит иммунный статус и геном. Если когда-то ученые расшифруют геномы каждого человека на Земле, то это позволит «получить полную картину о себе и понимать, где для нас есть какие угрозы», а медики будут понимать, вплоть до того, какую группу препаратов к конкретному человеку применять, если он заболел, заключил зампредседателя Совбеза.