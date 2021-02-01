Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным: «Ну здоров, и слава богу»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. По его словам, разбирательства в отношении здоровья политика неуместны, если он уже не болен.
«Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», - высказал он.
Медведев отметил, что если все-таки сохраняется повод для разбирательств по ситуации с Навальным, то «российская сторона должна получить данные о его здоровье». Политик пояснил, что Россия эту информацию не предоставили. Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения, уточнил он.
Напомним, что 20 августа Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу, когда ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили в Германию, где поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ выступило с заявлением, что российский политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако врачи из Омска не обнаружили в организме Навального отравляющие вещества.