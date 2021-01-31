Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы
31 января 2021, 14:59[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Европы. По его словам, страны ЕС необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Москвой.
Песков отметил, что многие вызовы, стоящие сейчас перед государством, «диктуют необходимость развития диалога» между странами. Официальной представитель Кремля добавил, что каждый день Россия слышит одни и те же заявления.
«Нам это не нравится», - высказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал расширить сотрудничество с РФ в тех областях, в которых работа уже ведется. Он панирует приехать в Москву 4-6 февраля.
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