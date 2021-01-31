ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Европы
Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Европы. По его словам, страны ЕС необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Москвой.

Песков отметил, что многие вызовы, стоящие сейчас перед государством, «диктуют необходимость развития диалога» между странами. Официальной представитель Кремля добавил, что каждый день Россия слышит одни  и те же заявления.

«Нам это не нравится», - высказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал расширить сотрудничество с РФ в тех областях, в которых работа уже ведется. Он панирует приехать в Москву 4-6 февраля.

БА

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Бузова восстанавливается в клинике после расставания с Давой