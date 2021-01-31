В Челябинске завершился незаконный митинг в поддержку Навального

Аргументы Недели → Политика

31 января 2021, 14:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По официальным данным, в нем приняли участие около 1,5 тысяч горожан

По словам очевидцев, до конечной точки акции – бульвара Славы – дошли десятки человек. Ранее сообщалось, что протестующим не дали пройти по улице Кирова – их задержали сотрудники ОМОНа. Постояв, толпа начала расходится.

Во время митинга полицейскими были задержаны участники митинга – их точное количество пока неизвестно. Напомним, еще вчера стало известно, что полиция перекроет часть центральных улиц, по которым предполагалось шествие. В это же время были закрыты точки торговли и общепита.

«Вторая серия оказалась скучнее первой, что была на прошлой неделе», – так охарактеризовал прошедший митинг челябинский политолог Александр Мельников.