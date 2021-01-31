Челябинский политолог прокомментировал митинг в поддержку Навального

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31 января 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению Александра Мельникова, несанкционированная акция постепенно лишается смыслового содержания.

«Вторая серия оказалась скучнее первой, что была на прошлой неделе», – пишет эксперт в своем телеграм-канале. Он отмечает небольшое количество участников несанкционированного митинга, большая часть из которых – это профессиональные активисты, журналисты, сотрудники правоохранительных органов.

«Заметно, что силовики продолжили придерживаться четкой установки: предупреждать о незаконности акции, максимально корректно пресекать провокации. Сами протестующие разбиваются на маленькие группы и смешиваются с прохожими. Что эффективнее тактически, но окончательно лишает акцию ее смыслового содержания», – отметил эксперт.

Как сообщали «Аргументы недели», в Челябинске начались задержания особо активных участников митинга. В настоящий момент шествие продолжается по улице Труда в сторону улице Кирова.