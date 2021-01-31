Челябинский политолог прокомментировал митинг в поддержку Навального
31 января 2021, 12:06[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По мнению Александра Мельникова, несанкционированная акция постепенно лишается смыслового содержания.
«Вторая серия оказалась скучнее первой, что была на прошлой неделе», – пишет эксперт в своем телеграм-канале. Он отмечает небольшое количество участников несанкционированного митинга, большая часть из которых – это профессиональные активисты, журналисты, сотрудники правоохранительных органов.
«Заметно, что силовики продолжили придерживаться четкой установки: предупреждать о незаконности акции, максимально корректно пресекать провокации. Сами протестующие разбиваются на маленькие группы и смешиваются с прохожими. Что эффективнее тактически, но окончательно лишает акцию ее смыслового содержания», – отметил эксперт.
Как сообщали «Аргументы недели», в Челябинске начались задержания особо активных участников митинга. В настоящий момент шествие продолжается по улице Труда в сторону улице Кирова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.