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Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»
военный, фото: pixabay.com

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска. В наступлении примут участие 30 тысяч польских солдат.

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», - высказал собеседник.

Мураховский отметил, что такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами». По его словам, вызывает грусть, что настоящие специалисты по РФ на Западе вымерли как вид. Однако такие публикации «дарят возможность развлечься забористой клюквой», резюмировал он.

БА

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

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