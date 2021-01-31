Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2021, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

военный, фото: pixabay.com

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска. В наступлении примут участие 30 тысяч польских солдат.

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», - высказал собеседник.

Мураховский отметил, что такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами». По его словам, вызывает грусть, что настоящие специалисты по РФ на Западе вымерли как вид. Однако такие публикации «дарят возможность развлечься забористой клюквой», резюмировал он.