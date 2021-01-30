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Посол США Салливан полагает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дождь

Посол США Салливан полагает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна
посол США в Москве, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Посол США в Москве Джон Салливан считает, что необходимости в перезагрузке российско-американских отношений нет. Вашингтон всегда считал, что следует вести диалог с РФ, несмотря на разногласия.

Джон Салливан напомнил, что у президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена недавно состоялся важный телефонный разговор. По мнению посла, в настоящий момент нет причин для перезагрузки отношений двух стран. Он отметил, что дипломатическим связям России и Америки уже больше двухсот лет. Салливан подчеркнул, что речь идет о государствах исключительной важности, которые должны поддерживать диалог.

Посол не отрицает, что у России и США есть расхождения, но, по его словам, некоторые вопросы можно обсудить уже сейчас.

ЕТ

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