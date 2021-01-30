Пушков считает, что Байдену «не помешала бы» сдержанность в подходе к международным делам
30 января 2021, 07:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала подобное заявление и уточнила, что Джо Байден в рамках разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "четко передал" свою позицию.
Алексей Пушков отметил, что неизвестно, действительно ли новый американский лидер никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях РФ и обратил внимание российского коллеги на это, однако в сложившихся условиях, когда напряженность не убывает, а нарастает, сдержанность президенту США в подходе к международным делам "не помешала бы".
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