ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Пушков считает, что Байдену «не помешала бы» сдержанность в подходе к международным делам

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков считает, что Байдену «не помешала бы» сдержанность в подходе к международным делам
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала подобное заявление и уточнила, что Джо Байден в рамках разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "четко передал" свою позицию.

Алексей Пушков отметил, что неизвестно, действительно ли новый американский лидер никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях РФ и обратил внимание российского коллеги на это, однако в сложившихся условиях, когда напряженность не убывает, а нарастает, сдержанность президенту США в подходе к международным делам "не помешала бы".

ЕТ

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью