Пушков считает, что Байдену «не помешала бы» сдержанность в подходе к международным делам

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30 января 2021, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала подобное заявление и уточнила, что Джо Байден в рамках разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "четко передал" свою позицию.

Алексей Пушков отметил, что неизвестно, действительно ли новый американский лидер никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях РФ и обратил внимание российского коллеги на это, однако в сложившихся условиях, когда напряженность не убывает, а нарастает, сдержанность президенту США в подходе к международным делам "не помешала бы".