Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что для визита Макрона в Россию имеются все предпосылки
30 января 2021, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил вечером в пятницу, 29 января, что сейчас имеются все предпосылки для визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.
Александр Грушко уточнил, что все договоренности, достигнутые ранее между главой РФ Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном относительно налаживания системного диалога, реализуются. По словам дипломата, пандемия COVID-19 внесла некоторые коррективы в планы о поездке французского президента в Россию, но о них никто не забыл.
Грушко подчеркнул, что когда визит состоится, стороны обсудят все "болевые вопросы" современной повестки дня, выходящей за рамки российско-французских отношений.
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