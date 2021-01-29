В Кремле отреагировали на публикацию о «дворце» в Геленджике
29 января 2021, 15:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал распространённую в СМИ публикацию о «дворце» в Геленджике. Telegram-канал Mash показал подробный видеорепортаж из здания.
Песков отметил, что этот дворец не имел и не имеет никакого отношения к Владимиру Путину. По его словам, в Кремле не в курсе последних публикаций по этой теме. Он добавил, что у него не было времени ознакомиться с новым видео. При этом Песков уточнил, что российский лидер никогда не посещал этот объект.
Ранее журналист рассказал, что прошли по зданию в сопровождении представителя технического надзора, который, по его словам, уже шесть лет следит за процессом строительства. "Везде бетон", описал он "дворец".
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