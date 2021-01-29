Песков оценил слова Симоньян с призывом включить Донбасс в состав России

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29 января 2021, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что России следует присоединить Донбасс.

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит», - уточнил он.

Песков отметил, что Россия занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании кризиса внутри страны, а также принимает участие в защите интересов русскоязычного населения Донбасса.

При этом, комментируя название форума «Русский Донбасс», где было сделано заявление Маргаритой Симоньян, официальный представитель Кремля, пояснил, что оно «абсолютно нормальное, ничего слух не режет». По его словам, там живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих. Кроме того, он напомнил, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом, и не может быть выразителем официальной позиции РФ по вопросу присоединения Донбасса.