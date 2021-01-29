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Эксперт Безпалько раскритиковал новые санкции Украины против России: проявление слабости

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт Безпалько раскритиковал новые санкции Украины против России: проявление слабости
фото: флаг Украины, Sergey Kovalev/ globallookpress.com

Член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о расширении санкционного списка в отношении России.

«Проблема в том, что, несмотря на санкции как со стороны Украины в отношении России, так и со стороны России в отношении Украины, товарооборот все равно начинает расти, и по сравнению с 2014 годом он вырос весьма значительно. Конечно, большая часть - это энергоносители, но в целом все равно экономические связи восстанавливаются, даже через ряд посреднических структур», - высказал он.

Безпалько отметил, что антироссийские санкции говорят о слабой роли Зеленского, который является «марионеткой как в руках международных сил, так и сил внутри Украины». По его словам, «все надежды, все ожидания, которые связывались с действующим лидером страны, оказались несостоятельными». Эксперт считает, что за год президентства Зеленский усугубил линию, которую вел ранее Петр Порошенко. Он добавил, что экс-президент «был более самостоятельным».

«… наиболее ярким проявлением этой слабости марионетки является введение в действие закона о продаже земли, точнее внесение его в парламент. Вместо того, чтобы, пользуясь большинством голосов, провести демократические реформы, разворот в сторону России, добрососедства, в сторону диалога по вопросу Крыма, но даже усугубил линию, которую вел ранее Петр Порошенко. За год президентства Зеленского людей на Донбассе погибло больше, чем за последний год руководства Порошенко», - заключил Безпалько.

БА

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