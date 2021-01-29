Незаконные акции обвинили в получении иностранного финансирования

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2021, 09:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Сергея Филичкина

Несогласованные уличные акции проводятся на средства, получаемые из-за рубежа. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале Александр Хилькевич, первый зампредседателя комиссии общественной палаты РФ по СМИ.

Он заявил: «У людей, ведущих подрывную деятельность в нашей стране, есть не только финансовая поддержка, но и организационная – со стороны внешних игроков, спецслужб. Они слушают разговоры силовиков, знают о всех действиях полицейских». Также он сообщил, что происходящие акции являются лишь первым актом этого действия, а сценарий пишется за пределами страны. Также он счёл, что все политические события этого года напрямую завязаны на предстоящие выборы.

Ранее силовые ведомства, такие как Генеральная прокуратура и МВД России, дали предупреждение: все несанкционированные акции на территории России являются незаконными. За участие в них могут привлечь к ответственности как организаторов, так и обычных участников. Силы правопорядка будут строго контролировать и пресекать такие мероприятия.