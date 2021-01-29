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Посол РФ в США ответил на обвинения Госдепартамента в возможном применении химоружия

, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Посол РФ в США ответил на обвинения Госдепартамента в возможном применении химоружия
Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление госсекретаря Энтони Блинкен о том, что Вашингтон изучает предполагаемое использование химического оружия для «отравления» оппозиционера Алексея Навального.

«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», - высказал он.

Антонов отметил, что зарубежные партнеры не в первый раз выдвигают «огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами». По его словам, Москва полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. Дипломат напомнил, что США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению своих запасов.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», - резюмировал он.

Ранее американский журналист назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину. 

БА

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