Посол РФ в США ответил на обвинения Госдепартамента в возможном применении химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление госсекретаря Энтони Блинкен о том, что Вашингтон изучает предполагаемое использование химического оружия для «отравления» оппозиционера Алексея Навального.
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», - высказал он.
Антонов отметил, что зарубежные партнеры не в первый раз выдвигают «огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами». По его словам, Москва полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. Дипломат напомнил, что США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению своих запасов.
«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», - резюмировал он.
Ранее американский журналист назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.