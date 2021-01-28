Депутат Морозов отреагировал на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

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28 января 2021, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Госдумы, Михаил Фролов/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), по результатам которого были подтверждены полномочия российской делегации на зимней сессии.

«С одной стороны, это, конечно, положительная новость, хорошо, что нашей делегации подтвердили полномочия, но, с другой стороны, трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против», - высказал он RT.

Морозов отметил, что Россия является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без ее участия «совершенно контрпродуктивно». Депутат также напомнил, что РФ входит в число крупнейших доноров организации.

Кроме того, комментируя попытки Украины оспорить полномочия российской делегации, политик заявил, что такая риторика воспринимается в Европе «как заезженная пластинка». По его словам, Киев ничего нового не может предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций.

Ранее руководить российской делегации, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Пётр Толстой сообщил, что Россия не пойдёт ни на какие ультиматумы и покинет ПАСЕ, если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из её членов.