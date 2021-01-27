Песков: Рогозин готовит доклад Путину

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27 января 2021, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Информацию о том, что генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что точной даты встречи Путина с Рогозиным на данный момент пока нет.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Роскосмос" затягивает с подготовкой новых программ, в том числе по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем "Сфера" и ГЛОНАСС.

Президент тогда попросил руководство госкорпорации завершить работу в ближайшее время, согласовать ее и определить финансирование.

Рогозин на днях прокомментировал исключение России из американской "лунной программы".