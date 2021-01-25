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Захарова заявила, что работа по продлению СНВ-3 началась

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Захарова заявила, что работа по продлению СНВ-3 началась
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, 25 января, о начале практической работы на уровне экспертов по продлению Договора СНВ-3.

Мария Захарова уточнила, что эксперты в настоящий момент уже активно работают в данном направлении.

Напомним, соглашение СНВ-3, которое вступило в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов России и США таким образом, чтобы через семь лет после подписания документа и в дальнейшем количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на субмаринах и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 пусковых установок.

ЕТ

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