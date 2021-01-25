Захарова заявила, что работа по продлению СНВ-3 началась
25 января 2021, 17:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, 25 января, о начале практической работы на уровне экспертов по продлению Договора СНВ-3.
Мария Захарова уточнила, что эксперты в настоящий момент уже активно работают в данном направлении.
Напомним, соглашение СНВ-3, которое вступило в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов России и США таким образом, чтобы через семь лет после подписания документа и в дальнейшем количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на субмаринах и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 пусковых установок.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.