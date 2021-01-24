Координатор Кабмина ФРГ по РФ Йоханн Заатхофф призвал не связывать судьбу «Северного потока-2» с Навальным

Аргументы Недели → Политика 13+

24 января 2021, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Строительство «Северного потока-2», фото: Jens Büttner / globallookpress.com

Политик высказался против введения очередных санкций в отношении России и посоветовал не связывать судьбу проекта "Северный поток—2" с арестом оппозиционера Алексея Навального.

По словам Йоханна Заатхоффа, не следует вводить новых санкции в отношении РФ, так как санкции не решают проблем. А "Северный поток-2" и Навальный никак не связаны между собой.

При этом политик призвал освободить всех задержанных на несанкционированных акциях в поддержку блогера, прошедших вчера по всей России. "Когда люди на демонстрациях хотят выразить свое мнение, они должны делать это без боязни государственного насилия, ареста или других репрессий", - отметил координатор по делам России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал обсуждение завтра, 25 января Евросоветом вопроса усиления санкционного давления на Российскую Федерацию в связи с делом блогера Алексея Навального.