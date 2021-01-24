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Франция требует ввести «по-настоящему действенные» санкции против России из-за Навального

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Франция требует ввести «по-настоящему действенные» санкции против России из-за Навального
Париж, фото: pixabay.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал обсуждение завтра, 25 января Евросоветом вопроса усиления санкционного давления на Российскую Федерацию в связи с делом блогера Алексея Навального.

Министр выступил с призывом сделать антироссийские ограничительные меры "по-настоящему действенными".

Жан-Ив Ле Дриан считает "впечатляющим" успех незаконнных акций, которые вчера прошли в России. Министр подчеркнул в эфире радиостанции France Inter, что видит в аресте оппозиционера и в реакции властей РФ на протесты "вызывающее тревогу проявление авторитаризма".

Европарламент требует остановить "Северный поток- 2" из-за ареста Навального.

НС

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