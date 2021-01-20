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Speigel: Европарламент требует остановить «Северный поток- 2» из-за ареста Навального

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Speigel: Европарламент требует остановить «Северный поток- 2» из-за ареста Навального
Алексей Навальный, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Европарламент будет требовать от ЕС остановить строительство трубопровода "Северный поток-2" и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет Speigel со ссылкой на проект резолюции, которую рассмотрят в четверг, 21 января. По сведениям издания, ее поддержат фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. Санкции планируют ввести против физических и юрлиц, которые причастны к решению об аресте Навального, ответственных за нападения на оппозиционеров, "российских олигархов", членов окружения Владимира Путина, а также "медиапропагандистов".

"Северный поток-2" - это одна из возможностей оказать дополнительное давление. "Простых призывов к России не хватает", - считает глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Ранее сообщалось, что США и ЕС намерены наказать Россию из-за ареста Навального.

НС

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