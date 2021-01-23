Поклонская назвала места, которые обязательно показала бы Кравчуку в Крыму

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что он хочет посетить Крым.
«Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», - высказала она.
Поклонская отметила, что уважительно относится к возрасту Кравчука и его политическому опыту, поэтому с удовольствием встретится с ним.
«… первым делом показала бы пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. Затем организовала бы встречу с крымчанами там, где ему захочется. Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», - уточнила депутат.
Ранее Кравчук заявил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым. При этом представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе считает, что сейчас поездка не принесет ему «большого удовлетворения» и не будет позитивно оценена российской стороной.