В Кремле оценили заявление Байдена о расследовании против России

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22 января 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в пятницу заявление президента США Джо Байдена про расследование против РФ, заявил, что подобное было и раньше, но ничего не подтверждалось.

Песков обратил внимание на то, что были проведены многочисленные расследования относительно российского вмешательства в выборы, потрачены немалые средства американских налогоплательщиков, но в результате были озвучены официальные вердикты об отсутствии подобных действий со стороны Москвы.

Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов о поручении Джо Байдена собрать данные о якобы отравлении Алексея Навального, оценить вмешательство в выборы в Соединенных Штатах и масштабную хакерскую атаку на различные ведомства, а также проверить данные об атаках на американских военных в Афганистане, заметил, что "относительно сюжета по Афганистану" ранее поступали заявления представителей американских спецслужб о том, что вышеуказанная новость является фейковой.