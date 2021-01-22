Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров России и США

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22 января 2021, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу, 22 января, заявил, что Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров России и Соединенных Штатов Америки, если это потребуется.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что направит России предложение о продлении СНВ-3, который истекает 5 февраля, на пятилетний срок.

Александр Шалленберг в рамках пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия. отметил, что считает заявление Вашингтона положительным сигналом. "Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении", – подчеркнул дипломат.