Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров России и США
22 января 2021, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу, 22 января, заявил, что Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров России и Соединенных Штатов Америки, если это потребуется.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что направит России предложение о продлении СНВ-3, который истекает 5 февраля, на пятилетний срок.
Александр Шалленберг в рамках пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия. отметил, что считает заявление Вашингтона положительным сигналом. "Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении", – подчеркнул дипломат.
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