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Леонид Кравчук уверен в новых «разнообразных» санкциях против России

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Леонид Кравчук уверен в новых «разнообразных» санкциях против России
Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что санкции против России будут "расширяться и становиться более разнообразными". Он считает, что это позволит решить конфликт на Донбассе.

Дипломат заметил, что Россия еще поймет, что не все можно простить "агрессору". Кравчук сомневается, что можно вернуть неподконтрольные территории военным путем, "по крайней мере в ближайшее время".

Ранее Кравчук предложил санкцию в отношении России - отключить от SWIFT.

НС

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