Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-посла России в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в подписанном главой государства указе.

Также Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора и увеличил с пяти до шести разрешенное количество заместителей директора ФСВТС.

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