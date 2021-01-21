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Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Михаил Бабич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-посла России в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в подписанном главой государства указе.

Также Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора и увеличил с пяти до шести разрешенное количество заместителей директора ФСВТС.

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БА

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