Королева Великобритании Елизавета II направила Джо Байдену частное послание
20 января 2021, 22:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в среду, 20 января, в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джо Байдену, который ранее сегодня вступил в должность президента США.
Уточняется, что Елизавета II направила Джо Байдену письмо перед началом церемонии инаугурации. В официальной резиденции королевы Великобритании к настоящему моменту не предоставили каких-либо дополнительных деталей послания.
Напомним, Байден является 14-м президентом Соединенных Штатов Америки за почти 69 лет правления Елизаветы II, но аудиенции у королевы были удостоены лишь 12 из них. Интересно, что предшественник Джо Байдена Дональд Трамп дважды встречался с главой семьи британских монархов.
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