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Королева Великобритании Елизавета II направила Джо Байдену частное послание

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II направила Джо Байдену частное послание
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 20 января, в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джо Байдену, который ранее сегодня вступил в должность президента США. 

Уточняется, что Елизавета II направила Джо Байдену письмо перед началом церемонии инаугурации. В официальной резиденции королевы Великобритании к настоящему моменту не предоставили каких-либо дополнительных деталей послания.

Напомним, Байден является 14-м президентом Соединенных Штатов Америки за почти 69 лет правления Елизаветы II, но аудиенции у королевы были удостоены лишь 12 из них. Интересно, что предшественник Джо Байдена Дональд Трамп дважды встречался с главой семьи британских монархов.

ЕТ

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