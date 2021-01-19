Общественник Мальгин назвал первый шаг на пути к воссоединению Крыма с Россией
19 января 2021, 14:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член Общественной палаты Крыма Андрей Мальгин рассказал о первом шаге к возвращению полуострова в состав России.
«Референдум 1991 года был первым шагом к тому процессу, который завершился в 2014 году – я имею в виду воссоединение Крыма с Россией. Этот долгий процесс начался в 1991 году, это был первый в Советском союзе референдум. Это был тот редкий момент в истории, когда интересы политической элиты и народа совпадают. Таких случаев в нашей крымской истории было всего два – референдум 1991 года и референдум 2014 года», - высказал он.
Мальгин отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По его словам, полуостров стал площадкой, «где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза».
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