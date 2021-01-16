В Донбассе заявили, что Зеленский обманул Меркель

16 января 2021, 20:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заявление Владимира Зеленского в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе не соответствует действительности, заявили в ДНР и ЛНР.
Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе подчеркнули, что на данный момент режим прекращения огня ни "в целом", ни в частности не соблюдается Киевом.
"Откровенная дезинформаци" Зеленского возмутительна и транслируется "не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу", говорится в заявлении глав МИД ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.
Вчера канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским реализацию Минских договоренностей, борьбу с пандемией и ситуацию на востоке Украины.
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