В Донбассе заявили, что Зеленский обманул Меркель

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16 января 2021, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заявление Владимира Зеленского в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе не соответствует действительности, заявили в ДНР и ЛНР.

Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе подчеркнули, что на данный момент режим прекращения огня ни "в целом", ни в частности не соблюдается Киевом.

"Откровенная дезинформаци" Зеленского возмутительна и транслируется "не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу", говорится в заявлении глав МИД ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Вчера канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским реализацию Минских договоренностей, борьбу с пандемией и ситуацию на востоке Украины.