Меркель побеседовала по телефону с Зеленским

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15 января 2021, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель, Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским реализацию Минских договоренностей, борьбу с пандемией и ситуацию на востоке Украины.

Собеседники пришли к соглашению "интенсифицировать работу в "нормандском формате" с целью реализации минских соглашений. В процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины, заявил в беседе Владимир Зеленский. Он предложил Меркель присоединиться к "Крымской платформе", попросил помочь с получением вакцины от коронавируса, а также пригласил её в Киев на 30-летие независимости Украины.