Алиев и Эрдоган побеседовали по телефону

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16 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ильхам Алиев, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущую работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе.

Алиев рассказал турецкому коллеге о работах по реконструкции, проходящих на перешедших под контроль Баку территориях. Эрдоган отметил, что Турция и дальше будет оказывать поддержку Азербайджану.

Ранее стало известно, что Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, которые пострадали в результате "военной агрессии Армении".