Алиев и Эрдоган побеседовали по телефону

16 января 2021, 18:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущую работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе.
Алиев рассказал турецкому коллеге о работах по реконструкции, проходящих на перешедших под контроль Баку территориях. Эрдоган отметил, что Турция и дальше будет оказывать поддержку Азербайджану.
Ранее стало известно, что Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, которые пострадали в результате "военной агрессии Армении".
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